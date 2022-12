Policja w Zduńskiej Woli poszukuje sprawcy wypadku. Kto widział?

Policja w Zduńskiej Woli poszukuje sprawcy wypadku komunikacyjnego, do jakiego doszło w Zduńskiej Woli, do którego doszło 14 października 2022 roku na ulicy Zielonej w Zduńskiej Woli. Sprawca doprowadził do wypadku i obrażeń ciała małoletniego poszkodowanego.

Jak informuje policja, 14 października 2022 roku, w Zduńskiej Woli, rowerzysta poruszając się ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zielonej w kierunku ulicy Kilińskiego, potrącił poruszającego się tą samą ścieżką rowerową w tym samym kierunku małoletniego rowerzystę. Dziecko się przewróciło. Sprawca tym samym spowodował wypadek drogowy.

Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu, a prokurator Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli zdecydował o publikacji wizerunku sprawcy wypadku.

- Dotychczasowe ustalenia kryminalne Policji i rozpytania nie przyniosły efektów, dlatego dla ustalenia i wykrycia sprawcy, upubliczniono jego wizerunek - informuje policja.

Wszystkich, którzy rozpoznają osobę ze zdjęć lub posiadają inne informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 47 845 32 42 lub dyżurnym KPP w Zduńskiej Woli - 47 845 32 11 lub 47 845 32 03.