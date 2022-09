Policja w Zduńskiej Woli przypomina: tlenek węgla zabija po cichu

Każdy sezon grzewczy, to kolejne dziesiątki osób, które umierają przez zatrucie. Przyczyna tragedii to najczęściej nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także brak wyobraźni. Niesprawne piece opałowe lub gazowe, brak odpowiedniej wentylacji, mogą powodować tragiczne w skutkach zatrucie tlenkiem węgla. Czad jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu - zajmuje jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Do tragedii bardzo łatwo może dojść w niewietrzonych pomieszczeniach. Zaklejanie kratek wentylacyjnych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych zwiększa ryzyko zatruć. Problem z czadem narasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym kiedy dogrzewamy się paląc w kominkach czy piecach.