Policja w Zduńskiej Woli szuka chętnych do pracy

Zastanawiasz się nad przyszłym miejscem pracy? Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Spiesz się, zrób kolejny krok i złóż podanie już teraz – zachęcają policjanci. - Składając dokumenty teraz, masz możliwość dostania się do policji jeszcze w tym roku. Spróbuj, bo warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy jest bezcenna. Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju.

Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Po ukończeniu kursu podstawowego pensja wynosi ok. 4100 zł netto plus dodatek za wysługę lat. Do 26 roku życia uposażenie to 4500 zł netto plus dodatek za wysługę lat.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 845 32 09.

#ZostańŁódzkimPolicjantem.

https://lodzka.policja.gov.pl/?serwis=wdo&dzial=wymagania&id=60069