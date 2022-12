Policjanci ze Zduńskiej Woli pomogli przejechać karetce przez zakorkowaną S8

Policjanci ze Zduńskiej Woli umożliwili karetce przejazd przez zakorkowany fragment trasy S8 i drogi wojewódzkiej 482 pomiędzy Sieradzem i Zduńską Wolą. Dzięki nim ambulans sprawnie przejechał przez miasto w czasie, gdy na S8 usuwano skutki kolizji, do jakiej doszło w nocy.

Do wydarzeń, w których uczestniczyli policjanci ze Zduńskiej Woli, doszło w czwartek, 15 grudnia 2022 roku tuż przed godziną 15, gdy dyżurny zduńskowolskiej komendy odebrał telefon z prośbą, by pomóc kierowcy renault przejechać przez korek na trasie S8 na węźle Sieradz Wschód, a jednocześnie jadącej z Warszawy karetce, która jechała po pacjenta, pomóc w odebraniu chorego i przywiezieniu go na przeszczep wątroby.

Okazało się, że mieszkaniec Polkowic wiózł swojego 60-letniego ojca na godzinę 17 na operację do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mężczyźni podróżowali szybko, by zdążyć na czas. Od odebrania telefonu ze szpitala, że jest dla chorego organ do przeszczepu mieli mało czasu i ponad 470 kilometrów drogi, by stawić się na warszawskim oddziale transplantacyjnym.