Pomysł nie tylko na weekend. Zwiedzanie Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach ZDJĘCIA Jolanta Jeziorska

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można podziwiać zabytki techniki polskiej kolei. Jolanta Jeziorska Zobacz galerię (76 zdjęć)

Przed wieloma osobami długi weekend: od 8 do 11 czerwca. Wśród planów na spędzenie wolnego czasu warto uwzględnić odwiedzenie Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można podziwiać zabytki techniki polskiej kolei. To jedna z wizytówek Zduńskiej Woli. Można tu zobaczyć zabytkowe parowozy i dowiedzieć się jak żyli mieszkańcy kolejarskiej dzielnicy Zduńskiej Woli.