Ponad 4 promile alkoholu u rowerzysty zatrzymanego przez policję ze Zduńskiej Woli

7 września 2022 roku w miejscowości Tymienice zduńskowolscy policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość pojazdów. Około południa zobaczyli, że w ich stronę, ścieżką rowerową jedzie „wężykiem” rowerzysta. Policjanci zatrzymali cyklistę do kontroli, wylegitymowali go i zbadali stan trzeźwości. Okazało się, że 41-latek miał w organizmie 4,2 promila alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2 500 złotych.

Nietrzeźwy kierujący łamie prawo, ale przede wszystkim naraża siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno kierujących samochodami jak i jednośladami. Alkohol znacznie wydłuża czas reakcji. Zaburza ostrość widzenia i wyczucie odległości od potencjalnej przeszkody. Pogarsza percepcję i zdolność oceny sytuacji, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych – przestrzega sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. - Rowerzyści należą do grupy niechronionych uczestników ruchu. Nie chroni ich karoseria, co wiąże się z tym, że w przypadku zderzenia z samochodem nie unikną poważnych obrażeń.