Portale społecznościowe nie mają już przed nimi tajemnic ZDJĘCIA

Warsztaty tworzenia filmików mające na celu promocję czytelnictwa oraz książek za pomocą popularnej platformy społecznościowej - TikToka poprowadził dla uczniów zduńskowolskiej Dziewiątki Łukasz Braun - etnolog i antropolog kultury specjalizujący się w marketingu cyfrowym z zajmującej się szkoleniami firmy Good Books.

Łukasz Braun opowiedział m.in. o potędze TikToka i jak można go wykorzystać do promocji różnych dziedzin. Podczas zajęć praktycznych, uczestnicy otrzymali zadanie stworzenia krótkiego filmiku promującego wybraną przez siebie książkę.

Było to bardzo kreatywne i ekscytujące doświadczenie, zarówno dla tych, którzy już mieli pewne doświadczenie w tworzeniu filmików, jak i dla tych, którzy robili to po raz pierwszy - ocenia Anita Kwiatkowska, koordynatorka projektu w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli

Promocja książki i biblioteki na Instagramie - takie było hasło drugiego dnia warsztatów, jakie także poprowadził Łukasz Baun.

Podczas niego uczestnicy zdobywali wiedzę na temat tworzenia ciekawych treści, zdjęć, zarządzania profilem oraz używania odpowiednich narzędzi i aplikacji. Zapoznali się z różnymi technikami i narzędziami potrzebnymi do skutecznego tworzenia filmików na Instagramie. Dowiedzieli się ponadto, co to jest bookstagram, jakich używać hasztagów.

W części warsztatowej uczestnicy nagrywali filmiki i prezentowali grupie .