Powrót pielgrzymki z Częstochowy do Zduńskiej Woli. Zmęczeni i szczęśliwi ZDJĘCIA

Powrót pielgrzymki z Częstochowy do Zduńskiej Woli. Zmęczeni i szczęśliwi

To była 32. pielgrzymka ze Zduńskiej Woli do Częstochowy. W drogę do klasztoru na Jasnej Górze pątnicy wyruszyli 22 sierpnia. Dotarli tam 24 sierpnia. W tym roku było 150 pielgrzymów, w tym 5 księży. Towarzyszyło im hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”.

29 sierpnia wrócili do Zduńskiej Woli. Czekali na nich krewni, mieszkańcy. Powitał ich ks. Dariusz Kaliński, proboszcz Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli.