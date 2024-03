Prasówka 1.03.2024 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Prasówka Zduńska Wola 1.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Łaska 38. Obecnie to adres Zduńskowolskiego Inkubatora Inicjatyw Społecznych. Kiedyś w tej kamienicy mieszkali zduńskowolanie. Gdy budynek popadł w ruinę miasto go zrewitalizowało i zmieniło jego przeznaczenie. Przypominamy, jak to miejsce wyglądało przed laty, gdy Inkubatora Inicjatyw Społecznych nie było nawet w planach.