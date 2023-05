Prasówka 11.05.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Do pożaru jednorodzinnego budynku doszło w środowe popołudnie w Zduńskiej Woli. Jaki szczegóły zdarzenia?

19-letni nożownik wszedł przed północą we wtorek na teren Domu Dziecka w Tomisławicach (powiat sieradzki) i zaatakował nożem wychowanków placówki i opiekunkę. 16-letnia Oliwka zmarła. Pięcioro dzieci trafiło do szpitali.

,,Ptaki spadające w niebo” - taki tytuł nosi najnowszy tomik poezji znanego w kraju i na świecie zduńskowolskiego poety Tadeusza Zawadowskiego. Promocję tego tomiku zaplanowano w zduńskowolskim Ratuszu na 20 maja. Obowiązywać będą wejściówki, jakie są do odbioru w kasie MDK Ratusz.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa przebudowa dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Blask odzyskała już elewacja budynku.

Trwa maturalny maraton. Podczas pierwszych trzech dni pisemnych egzaminów odwiedziliśmy z aparatem trzy szkoły ponadpodstawowe w Zduńskiej Woli i powiecie zduńskowolskim. Przypomnijmy na zdjęciach jak przebiegały.

Zduńskowolskie Dni Seniora odbędą się w najbliższy weekend 13-14 maja w Zduńskiej Woli. Będzie to trzecia edycja imprezy. - Będą to wyjątkowe dwa dni ciekawych warsztatów, koncertów i wycieczek – zachęca do udziału miasto. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.