Prasówka 15.01.2024 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Skra Bełchatów zagrała z Czarnymi Radom w sierpniu 2020 roku na otwarciu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli. Budowę zakończono w lipcu 2020 roku. Obiekt powstał po latach starań mieszkańców i szkolnej społeczności. Hala to najnowocześniejszy obiekt sportowy w mieście.

Na osiedlu Jana Pawła II trwa budowa kolejnego parku kieszonkowego w Zduńskiej Woli. Projekt został zgłoszony przez mieszkańców do drugiej edycji Zielonego Budżetu

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zima i zimno są ich żywiołem. Tym razem członkowie grupy Morsy-Pany wybrali się morsować w górskim klimacie, do Karpacza. Chętni będą mogli ich spotkać podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nad zlewem Kępina

Pierwsza w tym roku giełda kolekcjonerów zorganizowana została w Zduńskiej Woli, w Domu Kultury Lokator. Spotkali się m.in, numizmatycy, amatorzy antyków oraz pasjonaci historii.

Przed rokiem doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ul. Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli. Dziś wiadomo, że było to podpalenie. W sprawie zapadł wyrok skazujący. Sąd uznał, że doszło do zbrodni zabójstwa.

To był fantastyczny turniej, godny 30. Halowych Mistrzostw Ziemi Sieradzkiej w Piłce Nożnej, które po raz pierwszy rozegrano poza stolicą powiatu. Gospodarzem turnieju była Warta, natomiast sensacyjnym triumfatorem Tęcza Brodnia, która debiutowała w zawodach.