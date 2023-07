Prasówka 16.07.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Park Miejski istnieje w Zduńskiej Woli od początku XX wieku. Od lat był i jest jednym z ulubionych miejsc na spacery i odpoczynek dla zduńskowolan. Przez ponad wiek wygląd tego miejsca sporo się zmienił. Największą metamorfozę przeszedł w latach 2016-2010, podczas rewitalizacji. Przypominamy, jak to miejsce wyglądało 100, 50, czy 10 lat temu.

Old Derby, czyli mecz nad mecze byłych piłkarzy Pogoni Zduńska Wola i Warty Sieradz, związanych z tymi miastami oraz naszym regionem, przyciągnęły na sieradzki stadion MOSiR około 1000 ludzi! I to mimo wakacji oraz upału! Zorganizowanie meczu było strzałem w dziesiątkę!

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Świadkowie Jehowy wypełnili Atlas Arenę w Łodzi podczas trzydniowego kongresu pod hasłem „,Okazujcie cierpliwość’!”. Do Łodzi przyjechało ponad 6000 uczestników!

To była prawdziwa gratka dla miłośników ostrego grania. W zduńskowolskim Ratuszu wystąpiła legenda punkrocka, grupa D.I. z Kalifornii.

Spacer Szlakiem Fabrycznym to nie tylko poznawanie historii przemysłu Zduńskiej Woli. Może być to także okazja do zabawy. Przekonały się o tym dzieci, które wybrały się na spacer Szlakiem Fabrycznym ze zduńskowolskim muzeum.

Niegdyś bardzo popularne. Niemal w każdej szkolnej klasie można było znaleźć dziewczynkę o tym imieniu. Obecnie, jak wynika z zestawień prowadzonych na podstawie nadawanych numerów pesel, imię to znajduje niewielu zwolenników wśród rodziców. Jakie jeszcze imiona żeńskie straciły na popularności? Sprawdźcie w galerii.