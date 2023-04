Prasówka 19.04.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Prasówka Zduńska Wola 19.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.