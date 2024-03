Prasówka 2.03.2024 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

1 marca 1933 roku otwarto uroczyście odcinek Karsznice - Inowrocław na kolejowej magistrali węglowej Śląsk - Porty. Było to zwieńczenie budowy trasy kolejowej do portu w Gdyni, trwającej od 1928 roku.

Sprawdź dzienny horoskop na sobotę 2 marca. Czy ten dzień tygodnia będzie dla ciebie hojny? Co może cię spotkać? Zobacz horoskop dzienny dla: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Wodnika, Ryb, Koziorożca. Sporo się dziś wydarzy, u Ciebie również!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony był w Zduńskiej Woli. Uroczystość z tej okazji zorganizowano przy pomniku Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulicy Złotnickiego i al. Kościuszki. To był początek obchodów. 3 marca będzie uroczysta msza i Bieg Tropem Wilczym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Marcin Maciejczak, młody wokalista z naszego regionu podzielił się dzisiaj teledyskiem do utworu, z którym wystartował w polskich preselekcjach do tegorocznego finału Eurowizji. Nową piosenkę „Midnight Dreamer" 18-latek zaprezentował przed tygodniem. Teraz zachęca także do oglądania klipu.

Trasa S-8 została w piątek całkowicie zablokowana przez kilkadziesiąt ciągników i maszyn rolniczych na wysokości Dąbrowy Wielkiej pod Sieradzem. Niemożliwy jest przejazd w kierunku na Wrocław oraz na Warszawę. Protestujący przepuszczają jedynie karetki pogotowia, straż pożarną, policję oraz służby techniczne.

Po raz pierwszy w tym roku miała miejsce w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, którą dowodzi płk Wojciech Daniłowski, promocja bazowego kursu podoficerskiego „Sonda”dla blisko 70 żołnierzy zawodowych z jednostek Garnizon Warszawa, w skład której jednostka wchodzi. To największa i jednocześnie najnowocześniejsza jednostka łączności w Wojsku Polskim.