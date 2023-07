Prasówka 24.07.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Słoneczna pogoda zachęciła mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Kępina była oblegana przez niedzielnych spacerowiczów. Tak samo jak Osada Kajakowa "Ujście".

Minął tydzień od ślubu Adrianny i Michała, ulubionej pary, która poznała się na planie popularnego programu „Rolnik szuka żony”. To właśnie w trakcie trwania show z odcinka na odcinek byliśmy świadkami rodzącego się uczucia pomiędzy pochodzącą z Łodzi Adrianną i rolnikiem z województwa podlaskiego. W końcu w finałowym odcinku Michał poprosił Adriannę o rękę, a tydzień temu stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie tak. O kulisach swojego ślubu i wesela mówili dzisiaj w pierwszym po ślubie wywiadzie, który przeprowadzono w Pytaniu na Śniadanie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mini maraton wieczornych koncertów podsumowujących drugi dzień Open Hair Festival rozpoczął zduńskowolsko-sieradzki duet. Na scenie przed magistratem zaprezentowali się Justyna Majkowska i Piotra Cajdler.

Mimo, że to zbiornik retencyjny to zduńskowolanie uczyli się tu pływać. Niektórzy w tym miejscu rozpoczynali swoją przygodę z wędkowaniem. Inni umawiali się na randki. Niezaprzeczalnie Kępina to miejsce kultowe.

Szukacie pomysłu na dalszy wakacyjny wyjazd? To może niezbyt jeszcze rozpowszechniona wśród naszych turystów rumuńska Wieliczka. Kopalnia Salina Turda. Wydrążona pod ziemią komnata, w której zmieścił się z powodzeniem Diabelski młyn, a w okolicy solankowy basen, gdzie niesamowitych wrażeń dostarczy kąpiel niczym w Morzu Martwym. Zobaczcie.