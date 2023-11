Prasówka 24.11.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Zduńska Wola sprzed 30. lat wydaje się innym miastem niż obecnie. Zapraszamy w podróż do lat 90. ubiegłego wieku. W galerii zdjęć prezentujemy zdjęcia z archiwum Dziennika Łódzkiego oraz tygodnika Nad Wartą.

Izba przyjęć szpitala w Łasku jest nie do poznania. Przeszła gruntowny remont i teraz to jedna z nowocześniejszych części łaskiej lecznicy. Dzisiaj, 23 listopada nowa Izba Przyjęć została uroczyście oddana do użytku.

Nadchodzi Black Friday 2023. Zobacz jakie memy od internautów przygotowane z tej okazji można znaleźć w sieci. Uśmiejesz się.