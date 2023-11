Prasówka 28.11.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pojawiają się pierwsze sylwestrowe propozycje. Na powitanie Nowego Roku zapraszają już Termy Uniejów. Jakie atrakcje czekają na uczestników?

Finiszuje modernizacja dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Obiekt odzyskuje dawny blask dzięki współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Miasta Zduńska Wola. Od grudnia, jak informuje PLK. przebudowany obiekt zwiększy komfort podróżowania m.in. do Łodzi i Sieradza. Odnowiona została elewacja budynku. Ostatnie prace prowadzone są wewnątrz dworca. Wartość tej inwestycji to ok. 4,5 mln zł.