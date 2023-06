Prasówka 30.06.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Zduńska Wola postanowiła wykorzystać do podlewania roślin wodę spuszczaną z basenów Zduńskiej Wody. Z powodu przerwy technicznej zostaną opróżnione niecki a woda przekazana do użytku w inny sposób. Zduńskowolanie 3 i 4 lipca będą mogli pobrać wodę do podlewania ze specjalnych basenów wystawionych przed kompleks Zduńskiej Wody.