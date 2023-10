Prasówka 31.10.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Prasówka Zduńska Wola 31.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

90-lecie świętuje Publiczne Przedszkole w Karsznicach. To najstarsze w Zduńskiej Woli przedszkole. Szacuje się że od 1933 roku, gdy powstało do dnia dzisiejszego pod opieką placówki mogło być nawet 8 tysięcy dzieci. Z okazji jubileuszu przedszkola przypominamy jego historię a w galerii zdjęć prezentujemy archiwalne fotografie od lat 30 XX wieku do początków lat 2000.