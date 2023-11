Prasówka 4.11.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Policjanci z Sieradza zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 43-lat oraz 32-letnią kobietę, podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienie wolności i uszkodzenie ciała. Agresorzy w bagażniku samochodu wywieźli do lasu 45-letniego mężczyznę, gdzie go pobili, przywiązali do drzewa i ukradli pieniądze. Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.