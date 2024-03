Prasówka 5.03.2024 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Od 16 stycznia trwało głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci zostali wybrani na szczeblu powiatowym. Dzisiaj prezentujemy najpopularniejszych florystów w województwie łódzkim.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ogłoszenia na klatkach schodowych o treści "chociaż odsuńcie łóżko od ściany", czy "droga damo jesteś młoda i jurna" albo "wieśniaki pieprzone robić remont po 11 bo ludzie chcą się wyspać" to w wielu blokach i wieżowcach codzienność. U Was też? Zobaczcie najlepsze z tego typu korespondencjami - ZDJĘCIA w galerii.

W Zduńskiej Woli ruszyły bezpłatne badania wczesnego wykrywania raka prostaty. Realizowane są w przychodni przy ul. Srebrnej w ramach miejskiego programu profilaktycznego. Akcja skierowana jest do zduńskowolan w wieku 40+.

Koalicja Obywatelska wystartowała z kampanią wyborczą w Zduńskiej Woli i powiecie zduńskowolskim. Przed dworcem kolejowym oficjalnie zaprezentowani zostali kandydaci na prezydenta Zduńskiej Woli, do rady miasta, do rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego. Hasłem wyborczym jest Dumni ze Zduńskiej Woli! Razem tworzymy nową historię. Przestawiono też program wyborczy: wizję rozwoju Zduńskiej Woli.