Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Festiwal Food Trucków 2023 w Zduńskiej Woli. To kolejna edycja tego wydarzenia w mieście. Jest spory wybór także orientalnych smaków. Chętni mogą skosztować potraw jeszcze do niedzieli, 14 maja.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zduńska Wola ma cztery nowe autobusy elektryczne. Pierwszy z nich wyjechał już na ulice miasta i wiózł pierwszych pasażerów. To, jak zapowiada prezydent Zduńskiej Woli początek zielonej rewolucji na miejskich ulicach.

Sąd Rejonowy w Sieradzu przychylił się do wniosku prokuratury i zadecydował dziś o trzymiesięcznym areszcie dla 19-latka, który zamordował w Domu Dziecka w Tomisławicach 16-letnią Oliwię.

Kończy się przebudowa ul. Prostej w Zduńskiej Woli. To część dużego projektu za 15 mln zł , na jaki miasto dostało 12 mln zł z Polskiego Ładu. To jedna z trzech ulic, które miasto modernizuje za te pieniądze. Kolejne to Szymanowskiego i Mostowa.

Następnym krokiem będzie budowa ronda na skrzyżowaniu Prostej, Szymanowskiego i Złotej.

19-letni mieszkaniec gminy Warta przyznał się do zamordowania 16-latki z Domu Dziecka w Tomisławicach. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia morderstwa i próby pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.