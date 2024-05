Prasówka z całego tygodnia 19.05.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Łask w Google Street View. W popularnym serwisie, który przenosi świat realny do wirtualnego, znajdziemy zdjęcia miasta i jego mieszkańców z różnych okresów. Najstarsze datowane są na 2012 r. Wejdź do galerii i sprawdź, czy zostałeś uwieczniony na ulicach Łasku przez obiektyw Google

Historyczne wydarzenie w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. W czwartek pielgrzymowało do tutejszej prastarej świątyni, która jest także Sanktuarium św. Józefa Diecezji Włocławskiej, kilkuset księży i zakonników oraz zakonnice. To diecezjalna pielgrzymka. Kustoszem i jednocześnie proboszczem jest tu ks. infułat Marian Bronikowski.

Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

Na oryginalny spektakl z okazji Tygodnia Bibliotek zaprosiła dzieci Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli.

Najpopularniejszy ginekolog w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Wieluniu i Łasku. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.