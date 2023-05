Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Koncert Roksany Węgiel ozdobił sobotnią część organizowanego w Zduńskiej Woli jubileuszu 100-lecia obecności Księży Orionistów w Polsce.

Centralne uroczystości odbyły się w sobotnie południe w ramach organizowanych w Zduńskiej Woli obchodów 100-lecia obecności Księży Orionistów w Polsce. Dziś jeszcze zabawowy już koncert Roksany Węgiel oraz kolejny wieczór ewangelizacyjny w ramach „Strefy Mocy”.

Zduńskowolscy policjanci ustalili sprawcę kradzieży samochodu marki Mitsubishi. Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych w Zduńskiej Woli. Zatrzymany to 57-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Mężczyzna wykorzystał sytuację, że auto było otwarte, a w środku znajdowały się kluczyki. Wsiadł do samochodu i odjechał nim jak swoim. Grozi mu teraz ponad 7 lat więzienia.