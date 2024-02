Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Malta należy do najpopularniejszych kierunków wiosennych wycieczek Polaków. O tej porze roku maltańska pogoda zachęca do zwiedzania najpiękniejszych zakątków wyspy i relaksu na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Maltę doceniają nie tylko turyści – niedawno zrobił to także Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co trafiło na słynną listę?