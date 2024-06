Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wybory do Europarlamentu na ostatniej prostej. Do Zduńskiej Woli zawitał z tej okazji dzisiaj, 6 czerwca Belka Express z prof. Markiem Belką i innymi kandydatami na eurodeputowanych oraz działaczami Lewicy. Profesor Belka - lider Lewicy do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 6, jaki obejmuje województwo łódzkie, ze zduńskowolanami spotkał się na pl. Wolności.

Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z laureatkami plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024.

Do groźnego wypadku doszło na ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli. 16-latek jadąc hulajnogą elektryczną, nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z samochodem. Z urazem głowy trafił do szpitala. Policja apeluje do jeżdżących hulajnogami do zachowanie ostrożności i zakładanie kasku, który chroni głowę w razie upadku.

Ze szkoleniami z obsługi defibrylatorów dla mieszkańców ruszyli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. To część ich projektu z Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego ogólnodostępne urządzenia AED umieścili w różnych częściach miasta.