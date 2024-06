Prasówka z maja 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Zduńskiej Woli? Bądź na bieżąco

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Zduńskiej Woli. Wspólne uroczystości obchodzili wierni czterech zduńskowolskich parafii. Tłumy wiernych przeszły z z parafii pw. św. Antoniego do Bazyliki Mniejszej. Procesję Bożego Ciała poprowadził ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. biskup Krzysztof Wętkowski.

Toyota wjechała na chodnik, potrąciła pieszą i wjechała w kamienicę. Poszkodowana została 80-latka. Tak w skrócie wyglądał wpadek, do jakiego doszło dzisiaj, 29 maja przy rondzie Tkaczy Zduńskowolskich.

