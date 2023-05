Prasówka Zduńska Wola 10.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Rozpoczął się sezon komunijny a z nim pytanie, jaki prezent sprawić chłopcu z okazji przystąpienia do Pierwszej Komunii. Czasy się zmieniają, a prezenty często muszą być coraz bardziej kreatywne. Dziś dzieci często obdarowuje się elektroniką, akcesoriami sportowymi czy wyszukaną odzieżą. Rzeczy, które można kupić z okazji przyjęcia pierwszej komunii jest jednak zdecydowanie więcej. W wielu przypadkach koperta z pieniędzmi nie wystarczy. Jaki prezent kupić chłopcu z okazji przyjęcia pierwszej komunii świętej? Sprawdź nasze propozycje

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niektórzy z nich wyglądają niewinnie czy wręcz nobliwie. Nie zmienia to faktu, że poszukuje ich policja w Łodzi i podległe jej w regionie jednostki. Jeśli wiecie gdzie przebywają zgłoście to pod 112. Za co szuka ich policja? Szczegóły w galerii zdjęć.