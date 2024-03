To było coś niesamowitego! W doliczonym czasie gry widzewiak Fran Alvares pokonał bramkarza Legii Warszawa Dominika Hładuna i podopieczni trenera Daniela Myśliwca wygrali mecz z odwiecznym rywalem 1:0! Po golu na stadionie przy Piłsudskiego zapanowało prawdziwe szaleństwo.

Związany ze Zduńską Wolą utalentowany młody wokalista z Brzeźnia pod Sieradzem Natan Gryga odniósł kolejny sukces. Zakwalifikował się do kolejnego etapu 7. edycji The Voice of Kids.