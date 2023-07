Prasówka Zduńska Wola 13.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

To będzie prawdziwa gratka dla miłośników mocnej, ostrej muzyki. W najbliższy piątek, 14 lipca w zduńskowolskim Ratuszu wystąpią legenda punkrocka, grupa D.I. z Kalifornii i zduńskowolski Delix. Wstęp na koncert wolny. Koncert będzie częścią projektu Miasto Muzyka Miejskiego Domu Kultury.

W sobotę 15 lipca w Nowym Sączu odbędą się wybory Mister Supranationa2023. Polskę reprezentować będzie Daniel Tracz. A my mamy dla Was zdjęcia wszystkich przystojniaków, którzy powalczą o tytuł najprzystojniejszego mężczyzny świata. Jest ich 26.

Nowa droga w Piaskach pod Zduńską Wolą została oficjalnie otwarta. To część większej powiatowej inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Poręby – Piaski oraz na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko. Na to przedsięwzięcie powiat zduńskowolski dostał dofinansowanie z programu Polski Ład. Ta nowa droga została oficjalnie otwarta dzisiaj, 12 lipca. W uroczystości uczestniczyli samorządowcy z terenu województwa, w tym wojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ponad 17 chętnych na jedno miejsce aplikuje na psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Uczelnia zakończyła pierwszy etap naboru i podała listę najbardziej obleganych w tym roku kierunków. Które to kierunki - czytaj i oglądaj w naszej galerii

W letnie upały tłumy szukają relaksu nad wodą. W Łódzkiem jedną z atrakcji stanowią Termy Poddębice. Uruchomiony nieco ponad rok temu kompleks cieszy się coraz większą popularnością. W ostatni weekend odnotowano tu frekwencyjny rekord.

Oszczędności życia straciło starsze małżeństwo ze Zduńskiej Woli, które uwierzyło fałszywej wnuczce. Kobieta, która zadzwoniła do 87 – latki i je męża podawała się za wnuczkę, twierdziła, że spowodowała wypadek drogowy i potrzebne są jej pieniądze na dwokata, by nie trafiła do więzienia. Kobieta, przekazała "adwokatowi" wszystkie oszczędności jakie odkładała przez lata. Policja apeluje - rozmawiajmy z naszymi rodzicami i dziadkami, przestrzegajmy przed oszustami.