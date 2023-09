Prasówka Zduńska Wola 15.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Wędrówka Odyseusza po ulicach Zduńskiej Woli? To najnowszy pomysł na grę miejską ,,Droga ku miłości”, jaką proponuje Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Zapisy do udziału trwają do 22 września.

Zduńskowolscy policjanci czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu, wyeliminowali kolejnych "piratów drogowych". We wrześniu, aż pięciu kierowców straciło prawa jazdy za zbyt szybką prędkość. Jeden z nich, w Ptaszkowicach jechał z prędkością 128 km/h w terenie zabudowanym.