Prasówka Zduńska Wola 16.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Do pobicia 9-miesięcznego dziecka doszło w Tomaszowie Mazowieckim. Ze śladami posiniaczenia na ciele trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Dziecko ma trafić do pogotowia rodzinnego.

Gminny Dnia Strażaka połączono w gminie Zduńska Wola z obchodami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborowskich. Strażackie święto zorganizowane zostało 13 maja na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborowskich. Dotarło na nie ponad 20 jednostek strażackich z terenów powiatów zduńskowolskiego i sieradzkiego.