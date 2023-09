Prasówka Zduńska Wola 16.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Piękno natury można poczuć w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli za sprawą wystawy fotograficznej autorstwa Janusza Ziarnika. Wernisaż wystawy fotograficznej Janusza Ziarnika zatytułowanej „Krajobrazy natury” miał miejsce wczoraj, 14 września w holu książnicy. Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki do 13 października.

