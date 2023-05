Prasówka Zduńska Wola 17.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Spory sukces odniósł młodzieżowy Teatr Fundamentum & Face To Face - F2F ze Zduńskiej Woli. Zakwalifikował się do prestiżowego festiwalu teatralnego w Krakowie.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli obawiają się o losy Lasu Paprockiego, gdzie już od kilku lat wycinane są drzewa. Martwią się, że za chwilę tego lasu może nie być. Apelują, by zaprzestano wycinki. Nadleśnictwo Kolumna odpowiada, że ma na względzie dobro lasu.

Noc Muzeów w Skansenie Lokomotyw w Karsznicach, czyli filii Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola to okazja, by poznać kolejarski wątek historii naszego miasta i obejrzeć ciekawe eksponaty. Podczas Nocy Muzeów 2023 nie zabrakło zwiedzających i kolejarskich opowieści.

Ulica Jasna w Zduńskiej Woli jest już w całości asfaltowa. Miasto skończyło przebudowę gruntowego przez lata odcinka tej ulicy od ul. Mickiewicza do ul. Prostej.

Jechał nocą bez oświetlenia, za to z promilami. Tak przewinił rowerzysta, którego do kontroli zatrzymali nocą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Widawie w powiecie łaskim. Cyklista za popełnione wykroczenia odpowie teraz przed sądem.

Zduńska Wola będzie miała swoją reprezentantkę w tegorocznym finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do najwyższego etapu artystycznych zmagań w prestiżowej imprezie zakwalifikowała się Martyna Majchrzak.

Strażaków Ochotników. Taką nazwę nosi rondo w Krobanowie pod Zduńską Wolą, które łączy drogę wojewódzką 482 z łącznikiem do ekspresowej S8.

Do pobicia 9-miesięcznego dziecka doszło w Tomaszowie Mazowieckim. Ze śladami posiniaczenia na ciele trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Dziecko ma trafić do pogotowia rodzinnego.