Prasówka Zduńska Wola 17.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Zabytkowy cmentarz wojenny z 1914 roku zlokalizowany w lesie w Swędzieniejewicach pod Zduńską Wolą został odbudowany. Na to przedsięwzięcie gmina Zapolice pozyskała fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okazji oddania po odbudowie tej nekropolii zorganizowano uroczystość.

Ulica Złota, gdzie budowane jest rondo, ma być przejezdna od jutra, 17 listopada do wiosny przyszłego roku.

Przemoc to nie moc. Pod takim hasłem zorganizowana została II Powiatowa Debata Profilaktyczna na temat przemocy rówieśniczej, domowej i cyberprzemocy. Przed dyskusją wyświetlony został niderlandzki film dotyczący przemocy w szkole zatytułowany "Żałuję".

Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Poza licznymi hitami w Filmowym Uniwersum Marvela znajdziemy też niezbyt udane filmy. Oto siedem z nich których według ocen fanów i widzów lepiej unikać, aby oszczędzić czas. Jakie to produkcje? Sprawdź.

Symptomy poważnych chorób. Wykład pod takim tytułem był kolejnym z cyklu spotkań o tematyce zdrowotnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zduńskiej Woli.

To najnowocześniejszy port multimodalny w Polsce, ale również i w Europie. Karsznice wreszcie doczekały się otwarcia najważniejszej inwestycji w blisko stuletniej historii dzielnicy.

Elementy do toru przeszkód, fantomy, umundurowanie czy sprzęt audiowizualny do szkoleń – to część wyposażenia, o które jeszcze w tym roku wzbogacą się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Łódzkiem. Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 119 drużyn.