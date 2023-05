Prasówka Zduńska Wola 20.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Nie jesteś skazany na choroby cywilizacyjne w drugiej połowie naszego życia! Regularne wykonywanie badań profilaktycznych może uchronić przed rozwojem ciężkich problemów zdrowotnych. Pakiet niezbędnych badań, przygotowany specjalnie dla osób po 40. roku życia, jest dostępny bezpłatnie w ramach programu „Profilaktyka 40 plus”. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wydłużenie tego pilotażowego projektu o kolejny rok. Wciąż zdążysz więc zadbać o swoje przyszłe zdrowie, zwłaszcza że teraz będzie to łatwiejsze, a zbadać się możesz po raz drugi.

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.