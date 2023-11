Prasówka Zduńska Wola 22.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

"Nowe i Sielskie klimaty". Wystawę pod takim tytułem można oglądać w Galerii na rogu Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. To efekt działań artystycznych uczniów w ramach obchodów roku Jerzego Nowosielskiego.

Budżet Obywatelski to już zduńskowolska tradycja. W tym roku mieszkańcy głosowali już w jego dziesiątej edycji. Teraz zduńskowolanie mogą ocenić jego funkcjonowanie. Urząd Miasta Zduńska Wola pyta m.in. jak przebiega proces zgłaszania projektów, czy podział na dwie kategorie jest wystarczający oraz jaka jest potrzeba udziału mieszkańców w podziale pieniędzy. Urząd pyta o to w specjalnej ankiecie. Odpowiadać na pytania można do 26 listopada.