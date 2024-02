Prasówka Zduńska Wola 23.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w Czechach pod Zduńską Wolą, na drodze wojewódzkiej nr 482. Sprawcą wypadku okazał się nietrzeźwy kierowca.

Zabytkowy parowóz wąskotorowy zamontowany na wjeździe do Karsznic został zniszczony. Sprawców dewastacji, jak informuje zduńskowolski magistrat, szuka policja.

Zmiany w tegorocznym budżecie zdominowały dzisiejsza sesję Rady Miasta Zduńska Wola. Zmiany te dotyczyły m.in, funduszy na wynagrodzenia dla nauczycieli, pieniędzy na fotowoltaikę czy uliczne oświetlenie. Wybrali ponadto ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy laureatów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem krócej niż 7 lat.

Marcin Maciejczak, młody wokalista z naszego regionu podzielił się dzisiaj utworem, z którym wystartował w polskich preselekcjach do tegorocznego finału Eurowizji. Nowa piosenka 18-latka to „Midnight Dreamer". Artysta zaprasza do dzielenia się swoimi wrażeniami.

1 marca zaplanowane są obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zduńskiej Woli. Oprócz nabożeństwa będą uroczystości przy pomniku, wykład historyczny oraz Bieg Tropem Wilczym. Organizatorami wydarzenia są Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna, stowarzyszenie „Pamiętamy” , Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Civitas Christiana, Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Chrobry I" oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.