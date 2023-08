Prasówka Zduńska Wola 25.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

To będzie wyjątkowy jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Jednostka obchodzi 145-lecie. Druhowie przygotowują się do jubileuszu w wyjątkowy sposób. Z tej okazji powstaje książka o historii formacji i ludziach, którzy ją tworzyli. Proszą mieszkańców, by podzielili się wszelkiego rodzaju pamiątkami dotyczącymi zduńskowolskiej OSP. Ostatnio jeden ze zduńskowolan przyniósł do jednostki unikatowe fotografie z lat 50. ubiegłego wieku, po ojcu.