Prasówka Zduńska Wola 26.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zduńskiej Woli nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zduńska Wola 26.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Święto Kwiatów w Karsznicach to jedna z najciekawszych imprez w Zduńskiej Woli, która przyciąga do Karsznic tłumy. Będzie już po raz 15. W tym roku potrwa przez 3 dni, od 28 do 30 lipca. Po raz pierwszy impreza będzie trwała przez trzy dni. W galerii zdjęć przypominamy, jak było podczas Święta Kwiatów w ciągu ostatnich 12 lat.