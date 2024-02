Prasówka ze Zduńskiej Woli 14.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wielkie serce na placu Wolności z Urzędem Miasta Zduńska Wola, LoveBus MPK z konkursem, wirtualny bieg z MOSiR-em. Do wspólnego świętowania Walentynek zaprasza zduńskowolski samorząd.

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora zamierza walczyć o reelekcję. Tak jak poprzednio ma wystartować w wyborach samorządowych z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli PO. Na razie jednak jego kandydatura nie została oficjalnie zgłoszona do Państwowej Komisji Wyborczej. Komitet wyborczy ma na to czas do 14 marca.

Złote Gody świętowało w Zduńskiej Woli 27 par z wieloletnim stażem małżeńskim dzisiaj, we wtorek, 13 lutego. Jubilaci zostali uhonorowani medalami.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

41-letni zduńskowolanin otrzymał wezwanie na przesłuchanie. Okazało się, że tablice rejestracyjne z jego samochodu zostały użyte podczas kradzieży paliwa w innej miejscowości. Zduńskowolska policja przypomina, że kradzież tablic rejestracyjnych to przestępstwo i podpowiada co zrobić gdy ktoś ukradnie tablice z naszego pojazdu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od tego tygodnia przez kolejne ponad trzy miesiące na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych. Jak informuje Wojsko Polskie jest związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Wojskowi apelują do kierowców o ostrożność, a do wszystkich o ochronę wrażliwych danych.

Te związki nie zwracają uwagę na liczby! A już z pewnością nie są dla nich problemem liczby w dowodach osobistych. W polskim show-biznesie występuje wiele par ze znaczną różnicą wieku. Wśród nich znajdują się między innymi Anna Cieślak i Edward Miszczak, ale też Agata i Piotr Rubikowie. Sprawdź, kto jeszcze zalicza się do tego grona.

No to nadchodzą Walentynki. W przerwie między szykowaniem niespodzianki dla swojej ukochanej/ukochanego proponujemy chwilę oddechu. Zapraszamy do fotogalerii, w której znajdziecie najlepsze walentynkowe memy. Trzeba przyznać, że inwencji internautom i w tym przypadku nie zabrakło.

Święto Zakochanych to doskonała okazja, by okazać serce bezdomnym zwierzakom. Taki cel przyświecał walentynkowej sesji, do której stanęli czworonożni podopieczni schroniska Funny Pets w Czartkach. Zobaczcie.

Jedna z ulic w centrum Zduńskiej Woli - ul. Juliusza będzie zamknięta dla ruchu. Od środy, 14 lutego do piątku, 16 lutego, będą obowiązywały objazdy . Powodami są prace przy naprawie wodociągu i budowa odcinka kanalizacji deszczowej.