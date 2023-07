Prasówka ze Zduńskiej Woli 15.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Co najmniej o tydzień dłużej niż zakładano będzie zamknięte skrzyżowanie w centrum Zduńskiej Woli, u zbiegu ulic Złotnickiego i Kościelnej. Będzie nieprzejezdne do 20 lipca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dobra wiadomość dla zduńskowolan, którzy wybierają się nad morze. Są bezpośrednie wakacyjne pociągi z dworców PKP w Zduńskiej Woli i w Karsznicach: ze Zduńskiej Woli do Trójmiasta, a z Karsznic na Hel.

Szukasz pomysłu na szybki obiad bez mięsa? Polecam sprawdzony przepis na kluski kładzione z sosem pieczarkowym. To bardzo proste do zrobienia danie, przy którym się nie napracujesz. Całość zajmie ci około pół godziny. Kluseczki są bardzo delikatne i przyjemnie maślane, a sos wyrazisty i kremowy. Przekonaj się, jak świetnie smakuje i wypróbuj przepis.

Otoczenie dworca w Zduńskiej Woli niedługo się zmieni na plus. Miasto przebuduje zaniedbany pasaż Janusza Kusocińskiego. Pasaż ma stać się zieloną oazą prowadzącą wprost do remontowanego budynku zduńskowolskiego dworca kolejowego.

Znamy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zduńskowolskich szkół podstawowych poradzili sobie dobrze: uzyskali średnie wyniki ponad 60 proc. z języków oraz ponad 50 proc. z matematyki.

Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.