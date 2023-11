Prasówka ze Zduńskiej Woli 25.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Metamfetaminę, marihuanę i amunicję do broni palnej miał w domu 34-letni zduńskowolanin, który został zatrzymany przez zduńskowolskich kryminalnych. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

