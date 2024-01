Prasówka ze Zduńskiej Woli 3.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Spalarnia śmieci może powstać w Zduńskiej Woli. Instalację chce budować Elektrociepłownia. Niezbędna do tego jest decyzja środowiskowa prezydenta miasta. Ta decyzja miała zostać wydana do końca minionego roku. Termin ten został przedłużony. Chodzi o to, że urząd miasta oczekuje na wyjaśnienia inwestora do uwag, które zgłosili mieszkańcy.

Kolęda w Zduńskiej Woli na początku stycznia 2024. Podajemy, gdzie i kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie od 2 do 8 stycznia..