Prognoza pogody na weekend w Zduńskiej Woli. Będą burze?

Pogoda w Zduńskiej Woli na weekend

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje od północy do godz. 8 w sobotę, 6 sierpnia.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Nadal obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Jest ważne do godz. 20 w piątek, 5 sierpnia.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.