Przebudowa Jodłowej w Zduńskiej Woli. Jest już zbiornik, powstaje kanalizacja deszczowa

Przebudowa ulicy Jodłowej w Zduńskiej Woli

Przy ul. Jodłowej realizowana jest inwestycja, które jest jednym z etapów większej całości, ale kluczowym dla dalszych prac na osiedlu Nowe Miasto. W ramach przebudowy drogi powiatowej wybudowany został zbiornik retencyjny, dzięki któremu można połączyć cały system kanalizacji deszczowej i odwodnienia w tym rejonie.

Przebudowa ulicy Jodłowej i budowa zbiornika retencyjnego ma rozwiązać problem odbioru wód opadowych z całego osiedla Nowe Miasto. Deszczówka będzie trafiać kanalizacją deszczową przez Jodłową do zbiornika retencyjnego, a następnie do rowu D12 i dalej do rzeki Tymianki.