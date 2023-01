Przebudowa Spółdzielczej i Staszica w Zduńskiej Woli. Prace postępują, miasto dokłada pieniędzy

Dwie ulice w ciągu dróg przez Karsznice i osiedle Nowe Miasto, czyli Staszica i Spółdzielcza, zostaną przebudowane do końca roku 2023. Władze powiatu zduńskowolskiego w listopadzie 2022 roku podpisały umowę z wykonawcą. Dotyczy odcinka Spółdzielczej od Karsznickiej do Staszica oraz Staszica od skrzyżowania ze Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Wiosenną. To kolejny etap z prac na ciągu ulic powiatowych Łaska - Świerkowa - Jodłowa - Staszica - Spółdzielcza w Zduńskiej Woli.

Ulice na terenie osiedla Karsznice przebuduje firma Martom ze Zduńskiej Woli. Wartość robót budowlanych wynosi 12 347 782,77 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 11 285 032,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny powiatu zduńskowolskiego to 927 770,00 zł. Realizację przedsięwzięcia wsparło miasto Zduńska Wola kwotą 235 000,00 zł. Przebudowa ma zakończyć się w grudniu 2023 roku.