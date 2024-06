Przegląd prasy 11.06.2024 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Gala Przyjaciół Muzeum w Zduńskiej Woli to okazja, by zobaczyć jakie zbiory pozyskało Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w ciągu roku oraz poznać osoby, które je przekazały. Na tej organizowanej od 2018 uroczystości muzeum dziękuje darczyńcom.

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. W Zduńskiej Woli do urn poszło ponad 41,5 procent wyborców, zawyżając frekwencję w województwie łódzkim, która wyniosła 41,11 proc. Większość zduńskowolskich wyborców poparło listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Horoskop codzienny na poniedziałek 10 czerwca. Wróżka przygotowała go dla wszystkich znaków zodiaku. Baran, Byk, Panna, Waga, Bliźnięta, Rak, Lew, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik. Co mówią gwiazdy, co można wyczytać z kart tarota? Sprawdź!

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Zduńskiej Woli. Głosowanie odbywa się w 23 komisjach obwodowych. Rozpoczęło się o godz. 7 i potrwa do godz. 21. Na godz. 17 frekwencja wyniosła w Zduńskiej Woli blisko 30 proc.