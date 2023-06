Przegląd prasy 15.06.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

"Obiektywnie w obiektywie" to tytuł najnowszej wystawy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. To wystawa fotografii autorstwa uczniów tej artystycznej placówki. Wernisaż wystawy wpisał się w obchody tegorocznych Dni Zduńskiej Woli.

Fani Adrianny i Michała, którzy znaleźli miłość w 9.edycji programu Rolnik szuka żony nie mogą doczekać się już, kiedy popularna para stanie na ślubnym kobiercu. Przedsmakiem był wieczór panieński Adrianny, która pochodzi z Łodzi. Wspólnie z siostrą i koleżankami spędziła go w zacisznym miejscu, gdzie doskonale bawiła się z przyjaciółkami. Oto kulisy tego niezapomnianego wieczoru.

Na praktykach w Grecji miała okazję szkolić się grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli. Umożliwił im to udział szkoły w europejskim programie Erasmus. Teraz podsumowali to, czego się nauczyli.

Bezpłatne kursy autobusów na Dni Zduńskiej Woli wprowadza Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zduńska Wola. Specjalny pojazd będzie oznaczony tabliczką. Zobaczcie w galerii zdjęć rozkłady jazdy

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.