Przegląd prasy 2.02.2024 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Policjanci z widawskiego komisariatu uratowali kobietę w kryzysie emocjonalnym. Do zdarzenia doszło w Kalinowej w gminie Zapolice. 45-latka wskoczyła do stawu, z którego wyciągnęli ją funkcjonariusze z Widawy. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie została oddana pod opiekę specjalistów.

Prasówka 2.02 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia

